كورونا في 24 ساعة| أوميكرون ينتشر بسرعة عالميًا.. الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1079حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 34 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

34 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أستاذ مناعة: لا يوجد علاج شافى لفيروس كورونا بنسبة 100%

أديب معلقًا على إصابته بالفيروس: شوفت كورونا الخفيف

الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة عالميًا.. وغير المطعمين أكثر عرضة لتدهور الحالة

الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لمرضى كورونا

بريطانيا.. الكشف عن ارتباط متحور أوميكرون بارتفاع نقل الرضع للمستشفيات

استقالة معظم مستشاري الحكومة البولندية المعنيين بكورونا

إفريقيا: إجمالي الإصابات بكورونا داخل القارة تخطى 10 ملايين حالة

كندا: البلاد مقبلة على ذروة أوميكرون خلال الأسابيع القادمة

الخناق.. احذر أعراض أوميكرون عند الأطفال دون سن الخامسة

إصابة رئيسة وزراء السويد بفيروس كورونا

لأول مرة في ألمانيا.. أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

دراسة جنوب أفريقية: أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير المطعمين

إجراءات تمكنك من تقليل الآثار الجانبية للقاح.. اتبع تلك التوصيات

مودرنا: جائحة كورونا قد تتحول إلى مرض متوطن في 2022