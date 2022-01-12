منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية في مختلف المواقع

09:57 م الأربعاء 12 يناير 2022
منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية في مختلف المواقع

السيدة انتصار السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، "لقد كانت سعادتي بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم".

وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء:"أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم".

وتابعت: "ولقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي".

واختتمت: "إنني أحيي كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن".

انتصار السيسي منتدى شباب العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. برشلونة 1 - 2 ريال مدريد.. السوبر الإسباني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا