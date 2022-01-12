منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية في مختلف المواقع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، "لقد كانت سعادتي بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم".

وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء:"أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم".

وتابعت: "ولقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي".

واختتمت: "إنني أحيي كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن".