حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق

05:00 ص الأربعاء 12 يناير 2022
حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون طقس الليل شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 8

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 8

رفح 18 8

رأس سدر 19 10

نخل 19 2

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 1

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 8

بني سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 7

سوهاج 22 8

قنا 23 9

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

ادفو 24 12

أبوسمبل 24 12

الوادي الجديد 24 6

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15

الطقس أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

طقس الأربعاء: فرص لأمطار على منطقتين.. والصغري بالقاهرة 11 (بيان بالدرجات)

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