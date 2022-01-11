قانون العمل الجديد.. علاوة دورية بنسبة 3% للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضرورة استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، على نص المادة 12 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

ويرصد "مصراوي" العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المشروع على النحو التالي:

العلاوات

- إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

- العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.

- إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

النص الكامل للمادة 12

"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

تطلعات العمال

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

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