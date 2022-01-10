مصدر بالصحة: مصرع 3 في غرق سيارة منشأة القناطر

08:11 م الإثنين 10 يناير 2022
مصدر بالصحة: مصرع 3 في غرق سيارة منشأة القناطر

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بوزراة الصحة، إن 3 مواطنين لقوا حتفهم مساء الاثنين، في حادث سقوط سيارة تقل عمالًا من أعلى معدية بمركز منشأة القناطر، شمال الجيزة.

وأوضح المصدر الطبي لـ"مصراوي"، أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة للبحث عن ضحايا جراء الحادث، فيما تتمركز سيارات الإسعاف بالمحيط لنقلهم إلى المستشفيات.

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إنه تم إنقاذ 14 مواطنًا، وانتشال جثتين، في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى معدية نيلية في منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جميع المصابين والجثتين من أهالي قرية طاليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

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