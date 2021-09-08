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رئيس "النواب" من فيينا: الوجود المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد

03:48 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.

وأكد جبالي دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار البرلماني العالمي، مؤكداً أن الوجود البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد، مضيفاً أن مجلس النواب المصري يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي؛ بما يُعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.

وأكد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد البرلماني الدولي.​

حنفي جبالي مجلس النواب الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو

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