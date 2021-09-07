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لعلاج العيوب وتقليل الحوادث.. النقل تنشر صورًا لماكينات فحص قضبان السكة الحديد

06:27 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، صورًا لماكينة فحص قضبان السكة الحديد، وهي ماكينة قادمة من النمسا لاستخدامها في صيانة خطوط السكة الحديد.

وتقوم الماكينة بفحص القضبان وعلاج العيوب أو المشكلات الفنية بها، ومن ثم علاجها، من أجل زيادة معدلات أمان مرور القطارات وتقليل الحوادث الناجمة عن العيوب أو المشاكل الفنية بالقضبان.

وتعد أول ماكينة من نوعها تدخل السكة الحديد، كما أنها تسير بسرعة 100 كم/ ساعة، وفي حالة القياس بالالتراسونيك تكون السرعة 5 كم/ ساعة.

وتعمل الماكينة، بنظام تحديد الموقع، حيث يتم العمل من خلال قاعدة بيانات باسم الخط وسرعة المسيرن كما أنها مجهزة بنظام تلوين لوضع علامات على القضبان، وتحدد الشروخ بالقضيب ونقاط اللحام والكسر سواء أفقية أو علوية.

ماكينات فحص قضبان السكة الحديد وزارة النقل قضبان السكة الحديد النمسا

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