وزير الأوقاف يتوجه إلى فيينا للمشاركة في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

القاهرة- أ ش أ:

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى فيينا؛ للمشاركة في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركة مع الأمم المتحدة غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم قبيل مغادرته مطار القاهرة الدولي - إن مشاركته في هذه القمة جاءت بدعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، مضيفا: إن سفارتنا في فيينا قامت بترتيب عدد من اللقاءات الهامة له مع عدد من كبار المسئولين النمساويين والاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين في القمة، وذلك لشرح التجربة المصرية الرائدة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية المقيتة .​