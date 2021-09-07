الجمعة.. ماريمبا نسمة عبدالعزيز على مسرح النافورة
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تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً فى الثامنة مساء الجمعة 10 سبتمبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا .
أعدت نسمة برنامج فنى متميز يضم باقة من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، انا كل ما اقول التوبة، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات، مامبو، سهر الليالى وسواى.
الجدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور، بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.
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