Masrawy logo white

برلماني عن إعلانات الفضائيات المضللة: أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

02:00 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
برلماني عن إعلانات الفضائيات المضللة: أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

الدكتور إيهاب رمزي

​قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن ما تقوم به بعض القنوات الفضائية المغمورة من إعلانات مشبوهة ومضللة عن علاج العديد من الأمراض المزمنة ومواجهة مشكلات الجنون والسحر والشعوذة، إضافة إلى الإعلان عن العديد من الوظائف ورواتب خيالية لا يصدقها أي عاقل، تعد من أخطر أنواع الجرائم الجنائية والاجتماعية التي تواجه المجتمع؛ خصوصًا من البسطاء الذين يهرولون وراء هذه الإعلانات المضللة ويدفعون كل ما لديهم من أموال على أمل تحقيق النجاح في كل ما يتعرضون إليه من أمراض ومشكلات اجتماعية.

وطالب رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدًا أن هذه القنوات الفضائية تبث إعلاناتها الكاذبة والمضللة على مدار 24 ساعة يوميًّا وتتخللها الأغاني الهابطة.

وطالب النائب بسرعة تدخل الحكومة لإحكام الرقابة على هذه القنوات؛ خصوصًا أن هناك عددًا من نجوم المجتمع في الرياضة والفن والطب يشاركون في هذه المهازل والأكاذيب، مؤكدًا أنه لديه عدد من أسماء هذه القنوات الفضائية.

وتساءل رمزي: أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ وهل هناك أي علم من المسؤولين بهذا المجلس عن هذه القنوات؟ ومن أين صدرت تراخيص هذه القنوات؟ مشيرًا إلى أن هذه القنوات تتطلب سرعة التدخل لمواجهتها؛ لمنع إعلاناتها الكاذبة.

إعلانات الفضائيات المضللة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس النواب السحر والشعوذة إعلانات مشبوهة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا