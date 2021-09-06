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جبالي لنظيره النمساوي: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

05:53 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
جبالي لنظيره النمساوي: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

حنفي جبالي و نظيره النمساوي

كتب- نشأت علي:​

التقى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

في مستهل اللقاء، وجّه جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الثنائي، أكد المستشار جبالي تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حنفي جبالي النمسا مجلس النواب لفجانج سوبوتكا البرلمان النمساوي

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