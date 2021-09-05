وزير النقل يشهد حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد في معهد ضباط الصف المعلمين -صور

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تخريج دفعة من فنيي السكة الحديد يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بهيئة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية، وتخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد، وستشكل قوة دفع هائلة في العمل الفني بالهيئة.

جاء ذلك خلال حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد من معهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي (1000) فني، الذي شهده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بالمعهد لمدة 6 أشهر، والذي اشتمل على تدريب انضباطي وسلوكي وفني بمعرفة متخصصين بالقوات المسلحة ومهندسي السكة الحديد.

وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة في (م.قائد قطار- فني ميكانيكا- فني كهربائي- فني مناورة- فني براد- فني صيانة سكة- فني حركة وبلوك- فني مزلقان-مشرف قطار- صراف تذاكر)، وجاء توزيعهم كالتالي (980 أصحاء ذكور- 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة- 15 فتاة للعمل صرافي تذاكر).

واكتسب الطلبة (المتدربون) بمعهد ضباط الصف العديد من المهارات التي اشتملت على (تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام- رفع معدل كفاءة اللياقة البدنية من خلال برامج التأهيل الرياضي- التعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة إلى الشعب المصري- التعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني، كما تم تدريبهم فنيًّا على أحدث الطرق المستخدمة في أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات وجرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بواسطة أفضل مهندسي الهيئة.

وقدم كامل الوزير الشكر إلى الرئيس السيسي على تصديقه على تعيين وتدريب هذه الدفعة، وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة؛ لقيامها بتدريبها وكذلك وجه

التهنئة إلى طلبة الدفعة بمناسبة تخرجهم في معهد ضباط الصف للقوات المسلحة وطالبهم ببذل أقصى الجهد للعمل على الارتقاء بمرفق السكة الحديد، كما قام الوزير بتكريم أوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيي سكة حديد، وبعدها قام طلبة الدفعة بأداء القسم بالمحافظة على المرفق وبذل الجهد ومحاربة الفساد.

وأشار وزير النقل إلى أن الرئيس قد صدَّق على البدء في إجراءات تعيين (250) مهندسًا و(750) تكنولوجيًّا و(1500) فني تخصصات مختلفة؛ لخدمة مشروعات الجر الكهربائي العملاقة التي يتم تنفيذها مثل (المونوريل- القطار الكهربي السريع)، مضيفاً أنه يتم اختيار العناصر المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الاختيار والانتقاء.

وأوضح الوزير أنه إلى جانب تخريج هذه الأجيال الجديدة، فإنه بالتوازي يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي للسكة الحديد وَفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.