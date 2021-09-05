الأوقاف: نظام جديد للتفتيش بالديوان يعتمد على إثابة المجتهد ومعاقبة المخطئ

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام، بعد نجاح تجربة الوزارة في نظام تحفيز العاملين المتميزين بهيئة الأوقاف، وانعكاس ذلك بمردود إيجابي على إيرادات الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن النظام الجديد للتفتيش يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة وبخاصة الإشرافية "الوسطى"، وأصحاب العهد والمفتشين في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشها وانضباطهم التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا .

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه ستتم إحالة أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، ويكافأ عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عُهدِه، دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ.