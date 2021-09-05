الحضور بـ50% وبالحجز.. 3 إيبارشيات بالكنيسة القبطية تعلن إجراءات مشددة بعد تزايد إصابات كورونا

كتب- مينا غالي:

أعلنت 3 إيبارشيات تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إجراءات مشددة جديدة للوقاية من فيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس مؤخرًا مع إعلان مصر دخولها الموجة الرابعة.

وأعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، أنه نظرًا لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور (دلتا بلس)، في أماكن عديدة بالإيبارشية، فإنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات؛ حيث تقرر أن يكون حضور القداسات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد لكل دكة)، وكذلك الأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد.

وأوضحت الإيبارشية في قرارها، أنه تقرر كذلك تعليق الصلوات الطقسية مثل صلاة الحميم والثالث بالمنازل، على أن تكون صلوات المعمودية بحضور الوالدين وفردين فقط، وفيما يخص الأكاليل والخطوبات، فإنه سيتم السماح بحضور 50% من الطاقة الاستيعابية بالكنائس بواقع (فرد لكل دكة).

وفيما يخص الجنازات، فإنه تقرر أن يتم الصلاة على الراحلين بفيروس كورونا في المقابر دون استثناءات لذلك، أما حالات الانتقال الأخرى يتم الصلاة عليها بفناء الكنيسة، مع إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضى حتى إشعار آخر، مشددة على كل من يشعر بأي أعراض مرضية للوباء – مهما كانت بسيطة- أن يمتنع عن الحضور للكنيسة حتى تمام الشفاء، بجانب التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد- الكمامات- قياس الحرارة- المطهرات).

وأعلنت مطرانية السويس، أنه بعد اجتماع الأنبا بموا بمجمع الآباء الكهنة، فقد تقرر التأكيد على التزام كل فرد من الشعب بحضور القداسات بنظام الحجز المسبق، وتوقف زيارات الآباء الكهنة للمنازل والاكتفاء بالافتقاد عن طريق التليفون وقصر صلوات الحميم والثالث والخطوبة بدون كتابة محضر، على القاعات الملحقة بالكنائس، مع التأكيد على ألا يزيد العدد عن 10 أفراد.

وأوضحت مطرانية السويس، أنه سيتم استمرار خدمة التربية الكنسية بالنظام المعمول به الآن، مع توقف كل الأنشطة والرحلات والحفلات بدءا من 20 سبتمبر الجاري، والتزام المصلين في كل المناسبات بارتداء الكمامة والأماكن المخصصة لهم في الكنائس وعدم التزاحم.

من جهتها، أعلنت إيبارشية المنيا برئاسة الأنبا مكاريوس، أنه بعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فقد تقرر أن يكون حضور القداسات بنسبة 50% من عدد المقاعد بالكنيسة، ويمكن توزيع الأفراد على عدة قداسات على مدار الأسبوع، وتقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف وكذلك باقي الاجتماعات.

وشددت الإيبارشية على توزيع احتفالات النيروز على أيام الأسبوع، بحيث تحتفل كل مرحلة بمفردها على مدار أيام الأسبوع، وذلك بدلا من الحفلة الرئيسية ليلة العيد، مع إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد، بدءًا من اليوم الأحد 5 سبتمبر، إلا ماهو داخل الإيبارشية فقط وبالنسبة المقررة.

كما تقرر تخفيض أعداد الحضور في قاعات العزاء إلى 50% من سعة القاعة، وإيقاف خدمة الافتقاد المنزلي ومناولة المرضى حتى إشعار آخر، وإقامة صلوات الثالث بالكنيسة مع الالتزام بالنسبة المقررة.

وأكدت على كل من يشعر بأية أعراض للوباء مهما كانت بسيطة أن يمتنع عن حضور الكنيسة حتى تمام الشفاء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي والمطهرات، على أن يُعمل بهذه الإجراءات بدءًا من اليوم الأحد 5 سبتمبر وحتى السبت 18 سبتمبر، حيث يُعاد تقييم الوضع طبقا للمستجدات.