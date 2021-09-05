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مليش غير ربنا وكفى.. السيسي للمصريين: من فضلكم تجاوبوا معانا في التطعيم ضد كورونا

11:12 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
مليش غير ربنا وكفى.. السيسي للمصريين: من فضلكم تجاوبوا معانا في التطعيم ضد كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على تناول التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة، قائلا: خلوا بالكم ومن فضلكم تجاوبوا معانا في الحصول على التطعيم.

وأضاف السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، أن الدولة حريصة على تطعيم العاملين سواء في المدارس او الجامعات أو الطلبة، مع التأكيد على حرص الدولة بأن يبدأ العام الدراسي الجديد ويكون فيه كل العاملين من أعضاء هيئة التدريس سواء في المدارس أو الجامعات، مستدركا" لو في فرصة ننزل للثانوي هننزل".

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تسعى لتحقيق معدلات تطعيم كبيرة خلال فترة زمينة قليلة للحصول على المناعة الجماعية، متابعا: "بالمناسبة أنا كمسئول عن الناس في مصر مليش غير ربنا وكفى به إنه يساعدنا ويحمينا وزي ما قولت قبل كده إحنا جزء من مخلوقاته ويكفينا شرها ومصر وكل العالم وأذاها وتأثيرها وبقول "يارب اللهم انت ربي عليك توكلت وانت رب العرش العظيم".

الرئيس عبدالفتاح السيسي التطعيم ضد كورونا فيروس كورونا كوفيد19

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