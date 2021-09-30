الصحة تنشر أماكن تطعيم طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية)

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لتوضيح أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية).

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا التي تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.