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رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس وتلقيح الموظفين

06:51 م الخميس 30 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس وتلقيح الموظفين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ لزيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، شدد مدبولي على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

مصطفى مدبولي المدارس فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح كورونا

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