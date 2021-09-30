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البابا تواضروس يكرّم الطفل "كيفين" بطل أفريقيا للشباب في الشطرنج

12:03 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني الطفل كيفين جورج (١١ سنة) الفائز ببطولة إفريقيا المفتوحة للشباب تحت سن ١٦ سنة.

جاء ذلك عقب عظة قداسته اليوم في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والتي ألقاها من المقر البابوي بالقاهرة، عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وأدار قداسته حوارًا مع البطل المصري الصغير تعرف خلاله على سبب شغفه بلعبة الشطرنج والأشخاص الذين ساندوه وساعدوه ليتفوق فيها، حيث أشاد "كيفين" بدور والديه ومدربيه الذين تدرب على أيديهم في إحدى الأكاديميات الخاصة التي التحق بها، مشيرًا إلى أنه جرب ممارسة بعض اللعبات ولكنه أحب "الشطرنج" بشكل خاص.

وهنأ قداسة البابا كيفين، ابن كنيسة السيدة العذراء، بشارع أحمد عصمت في عين شمس، بكلمات مشجعة، مشيدًا بالنجاح اللافت الذي حققه، موجهًا التحية لأسرته ولمدربيه. وقدم قداسته للبطل هدية خاصة بهذه المناسبة.

كما قدم التحية لوزير الشباب على مساندته للشباب وتشجيعهم على المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، لرفع اسم مصر عاليًا، داعيًا الأسر لتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة.

ونافس "كيفين" مجموعة من الشباب الأفارقة الذين يكبرونه ببضع أعوام واستطاع أن يتغلب في المباراة النهائية على بطل تونس ليحصل لمصر على كأس البطولة.

وسبق لكيفين الفوز بالبطولة ذاتها تحت سن ١٠ سنين عام ٢٠١٩.

البابا تواضروس الثاني الشطرنج كيفين جورج بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب للشطرنج

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