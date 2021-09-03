قمة مصر والأردن وفلسطين وتدريبات القوات المسلحة بصدر صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:

حازت القمة الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن والتي عقدت في القاهرة أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، التي أبرزت أيضا اتفاق القادة الثلاثة على أن السلام العادل والشامل الدائم يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

عسكريا، سلطت الصحف الضوء على تنفيذ عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF03)، كما نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF06 ) مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، كما اهتمت الصحف بانطلاق فعاليات التدريب المشترك (النجم الساطع) بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.. وأبرزت أيضا انطلاق فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك (بطليموس) بقبرص، بمشارك عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

اقتصاديا، تابعت الصحف قرار الرئيس الفتاح السيسي، رقم 644 لسنة 2020 الذي نشرته الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

في حين تناقلت الصحف انطلاق أكبر حدث مصري وإفريقي في مجال الصحة العامة عبر معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة (إيجي هيلث) الذي تبدأ تفعاليات، الثلاثاء المقبل، بمشاركة أكثر من 10 وفود إفريقية، وعدد كبير من ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية.

كما عجت صفحات الصحف بإشادات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التي امتلكتها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الإفريقية من الأوبئة، خاصة وباء كورونا.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع القمة الثلاثية، بقصر الاتحادية أمس، بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، حيث اختتمت ببيان ختامي أكد أن القمة تناولت الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة القول إن القمة الثلاثية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وأوضح أن الرئيس السيسي رحب - في بداية المباحثات - بالرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكدا تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة. واستعرض الرئيس رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة فى قطاع غزة، وإعادة إعماره.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس أكد - كذلك - أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني فى الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذى طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما نشرت الصحف البيان الختامي الصادر عن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن البيان أكد دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشتركة بالقاهرة العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان أكد - كذلك - أن السلام العادل والشامل الدائم يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، من خلال إيجاد أفق سياسي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن العسكري، أوردت صحيفة (الأخبار) أن عناصر من قوات المظلات نفذت التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF03)، كما نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF06 ) مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعاليات التدريب استمرت على مدار عدة أيام، بميادين التدريب القتالي لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية.

فيما نشرت صحيفة (الجمهورية) انطلاق التدريب المشترك (النجم الساطع 2021)، الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

ولفتت الصحيفة إلى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة ألقى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذى يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.

كما نشرت الصحيفة ذاتها انطلاق فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك (بطليموس 2021)، الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين.

وفي الشأن الاقتصادي، أوردت صحيفة (الشروق) قرار الرئيس الفتاح السيسي، رقم 644 لسنة 2020 الذي نشرته الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وأضافت الصحيفة أن الميثاق نص على أن يؤسس الأعضاء المؤسسون منتدى غاز شرق المتوسط، كمؤسسة إقليمية حكومية، ويشار إليها بـEMGF.

وأوضحت الصحيفة أن الميثاق حدد 6 أهداف رئيسية لذلك المنتدى هي؛ احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعي والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئياً، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبهم، وتبني التعاون وخلق حوار منظم ومنهجي فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن، ويركز المنتدى على التعاون الحكومي وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناءَ على النظرة المستقبلية.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة تبدأ غدا، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت)، يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، والإجابة عنه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه يتم السماح فـقط لمن رسب في مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول، دخول اختبارات الدور الثاني أما من رسب في 3 مواد فأكثر سيبقى للإعادة للعام المقبل.

بينما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن موقع التنسيق الإلكتروني سينتهي مساء غد من تلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى ٢٥٤،٥ درجة بنسبة ٦٢٫٠٧ ٪ للعلمى و٢٣٨ درجة بنسبة ٥٨٫٠٥ ٪ للأدبي.

واشارت إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم سواء من خلال حواسبهم الشخصية او معامل الحاسب الآلى حتى الامس وصلوا إلى ١٧٥ الف طالب وطالبة من إجمالى طلاب المرحلة البالغ عددها ٢٤٣ ألفا و٢٢ طالبا وطالبة منهم ١٨٦ ألفا و٦١٨ طالبا من الشعب العلمية ( علوم + رياضيات ) و٥٦ ألفا و٤٠٤ من المجموعة الأدبية، ومازال هناك فرصة أمام باقى طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم حتى مساء غد السبت، ومن المنتظر اعلان نتيجة المرحلة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

أما فيما يتعلق بالشأن الصحي، أوردت صحيفة (الأخبار) أن معرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة (إيجي هيلث) ينطلق، الثلاثاء المقبل تحت شعار (نشر المعرفة وتبادل الخبرات)، ويستمر 7 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن هذا المعرض يعد الأكبر في مصر وأفريقيا وينظم برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية ووزارات التعليم العالي والصحة والداخلية والجامعات الحكومية والخاصة ومركز القلب الرياضى بمستشفى وادى النيل ونقابات الأسنان مع جامعة ليفربول جون مورس بإنجلترا، وحضور أكثر من 10 وفود إفريقية، وعدد كبير من ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشتمل على 133 محاضرة في تخصصات مختلفة يلقيها 121 محاضرا مصريا و98 محاضرا أجنبيا، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مختلف التخصصات، ويشارك فيها 113 متحدثا بواقع 98 جلسة بمشاركة 22 جهة مصرية ودولية.

في حين تناقلت صحيفة (الأهرام) إشادات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التى امتلكتها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، خاصة بعد إنشاء مصانع إنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، التي ستبدأ الانتاج في شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها - الآن - "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الإفريقية من الأوبئة، وخاصة وباء كورونا.

وذكرت (الأهرام) أن مراسلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية نقلوا إشادتهم عقب جولة قاموا بها في مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان القول إن الهيئة نظمت جولة ضمت نحو 68 من مديري مكاتب وكالات الأنباء ومراسلي محطات التليفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى، إلى مصانع إنتاج اللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والتي يجرى إنشاؤها بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصنع إنتاج اللقاحات بمنطقة العجوزة بالجيزة، والذي ينتج حاليا لقاحات الحماية من وباء كورونا المستجد، إلى جانب الأنواع الأخرى من اللقاحات.​