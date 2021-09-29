ضبط عملات معدنية أثرية من عصور مختلفة مع راكب قادم في المطار

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عملات معدنية مصرية أثرية من عصور مختلفة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من اليونان، داخل جيوب سرية وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالعملات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS 748 القادمة من أثينا، تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية قادم من اليونان، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى مأمور الجمرك وأحمد فتحي رئيس قسم الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه، وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوي، وأفادت انه يوجد عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني الوجه مطموس وعلى الظهر فئة العملة 10 بار، و21 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل، وتحمل تاريخ 1333 وعلى ظهر العملة عبارة السلطنة المصرية وفئة العملة 10 قروش وتحمل تاريخ 1335-1917، و75 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل، تحمل تاريخ 1333 وعلى ظهر العملة السلطنة المصرية) وفئة العملة خمسة قروش وتحمل تاريخ 1337-1917 وبأثرية هذه العملات ووجوب مصادرتها.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.