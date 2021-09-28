خوف من الماء والهواء.. 6 أعراض تدل على إصابتك بالسعار

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض السعار، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي له.

وقالت الصحة، في منشور توعوي لها، اليوم الثلاثاء، إن الأعراض لهذا المرض تشمل ما يلي:

1- صعوبة البلع.

2- خوف من الماء والهواء.

3- ضعف عام.

4- فقدان شهية.

5- حمى.

6- حالة هياج.