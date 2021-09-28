خوف من الماء والهواء.. 6 أعراض تدل على إصابتك بالسعار
03:27 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض السعار، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي له.
وقالت الصحة، في منشور توعوي لها، اليوم الثلاثاء، إن الأعراض لهذا المرض تشمل ما يلي:
1- صعوبة البلع.
2- خوف من الماء والهواء.
3- ضعف عام.
4- فقدان شهية.
5- حمى.
6- حالة هياج.
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