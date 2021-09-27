نقيب المحامين ينشر إيضاحًا بشأن "علاج الأعضاء"

كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاحًا للمحامين بشأن مشروع العلاج، وأهاب بأعضاء النقابة من المحامين عدم التعامل إلاَّ مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم.

وقال عطية اليوم الاثنين: "تلاحظ لجوء كثير من الزملاء إلى مستشفيات غير متعاقد معها في مشروع العلاج، ما يعرض طلباتهم للرفض، ذلك أن القواعد تنص على عدم اللجوء إلى مستشفيات غير متعاقد معها إلاَّ فى الحالات الطارئة التي يفقد فيها المريض حرية الاختيار؛ فإن لم يثبت ذلك يرفض الطلب طبقًا لقواعد مشروع العلاج، وإذا تحقق الشرط لايصرف سوى 50% فقط من القيمة، ومن ثم يكون الزميل خاسرًا في الحالتين".

وأضاف عطية: "أهيب بالزملاء والزميلات عدم التعامل إلاَّ مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم".