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رئيس "الوطنية للإعلام" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

01:38 م الأحد 26 سبتمبر 2021
رئيس "الوطنية للإعلام" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مينا غالي:

شارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز "إكسبو الشارقة".

تأتي الدورة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور شخصيات محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء ومسؤولين حكوميين، ونخبة من خبراء الإعلام .

وتأتي مشاركة حسين زين في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بدولة الإمارات؛ لبحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي والتعرف على المستجدات في عالم الإعلام والاتصال.

جدير بالذكر أن المنتدى يناقش في دورته العاشرة آليات تعزيز جهوزية الحكومات والمؤسسات لمواكبة التحول الذي تفرضه المتغيرات والتأثير في توجهاتها لصالح استقرار المجتمعات، كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع الأزمات المحلية والدولية، وآثار الاتصال الحكومي بعيدة المدى في الأوقات الاستثنائية، إلى جانب آليات صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي لتشمل علماء النفس والاقتصاد السلوكي.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة حكومة الشارقة مركز إكسبو الشارقة

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