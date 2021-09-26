البيئة: الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة للمخلفات بمركز أبوتشت

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا لتجميع ونقل المخلفات الصلبة والانتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادي بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والإنتهاء من التشغيل التجريبى لهما بالتعاون مع المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج واستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا/ أسيوط / الغربية / كفرالشيخ).

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطة الانتقالية الوسيطة بأبوتشت تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائي والآمن منها حيث تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات يوميا وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادي.

وأضافت ياسمين فؤاد، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع في توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خرسانية (مباني إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجري حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج ويتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.