"الروم الأرثوذكس" تحتفل بحفظ مائة مخطوطة من أقدم مخطوطات البطريركية في مكتبة الإسكندرية

كتب- مينا غالي:

تقام احتفالية كبري في مكتبة الإسكندرية يوم 6 أكتوبر القادم بمناسبة حفظ مكتبة الإسكندرية لمائة مخطوطة من أقدم المخطوطات الخاصة ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا المحفوظة في مكتبتها حتى اليوم، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في مجلد خاص يقدم خلال هذه الفعالية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية بالاشتراك مع صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس، الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وخرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة Anastasios G. Leventis القبرصية.

وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، هي عضو في مجلس كنائس مصر، وتمثل أحد أعرق الكنائس الموجودة داخل مصر، والتي يمتد تاريخها منذ مجئ القديس مرقس الرسول للتبشير في مصر نحو عام 64 ميلادية، وفي القرن الرابع انتشرت الكنيسة عبر مصر وليبيا وأصبح لديها نحو مائة إيبارشية في البلدين، حتى جاء مجمع خلقدونية عام 451 ميلادية، والذي شهد انشقاقا كنسيا، حيث رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاعتراف به، واعترفت به في المقابل الكنيسة البيزنطية (الروم الأرثوذكس)، مما أدى لانفصال كنيسة الروم الأرثوذكس.

وعقب سقوط مصر في أيدي العثمانيين عام 1517، اتخذ بطاركة الروم الأرثوذكس القسطنطينية كملجأ لهم، حتى عادوا لمصر في القرن الثامن عشر واستقروا فيها مع تزايد أعداد المنضمين إليها.