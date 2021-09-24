قرار جمهوري بدعوة مجلسي النواب والشيوخ لبدء دور الانعقاد الثاني

كتب- مينا غالى:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.

ونص القرار رقم 418 لسنة 2021، الصادر بالجريدة الرسمية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016بإصدار للائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر:

المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت 25 من صفر 1443 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نص القرار رقم 419 لسنة 2021، الصادر بالجريدة الرسمية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، قرر:

المادة الأولى: مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 28 من صفر 1443 هجرية، الموافق 5 أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.