"هندسة القاهرة" تفوز بـ 6 جوائز بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة وسط منافسة من 20 دولة

مصراوي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،حصد كلية الهندسة 6 جوائز دولية بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021 في لشبونة بالبرتغال"هوم كيت" لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الاحياء الفقيرة العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلي أن 22 من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة، شاركوا في المسابقة وفازوا بالجائزة الثانية والثالثة، إلي جانب 4 جوائز تقديرية.

وقال الدكتور محمد الخشت - في تصريح له اليوم - إن دعم الطلاب والباحثين من الشباب المصري الواعد للمشاركة في المحافل الدولية والمسابقات الدولية الكبري انطلاقاً من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 و استرتيجية التنمية المستدامة ورفع اسم مصر دولياً كاحد أولويات جامعة القاهرة، مؤكدا علي أن الجامعة حريصة علي دعم أبنائها من المبتكرين وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات علي كافة المستويات ومختلف القضايا.

وأشار الدكتور الخشت، أن المشروع الفائز بالجائزة الثاني يهدف إلي تصميم منازل مستدامة و خضراء لسكان المناطق العشوائية الفقيرة من مواد معاد تدويرها لتواجه الكوارث الناتجة عن التغير المناخي كالعواصف و الفيضانات والجفاف في ظل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب عدم توفر الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة وعدم الاستقرار السكني والاضطرار للانتقال بصورة مستمرة.

ونوه الخشت ، إلى أن المشروع الفائز بالجائزة الثالثة يهدف إلي تحويل المناطق غير الرسمية (العشوائيات) في القاهرة الكبرى إلى مناطق اّمنة مستدامة يستطيع فيها المواطن العيش بحياة كريمة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية و تحسين الأوضاع المعيشية و الإقتصادية لسكان هذه المناطق في أحياء القاهرة الكبرى بواسطة أساليب منخفطة التكاليف، الطاقة المتجددة (الشمسية)، و تدوير المياة والمخلفات، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وشدد الدكتور الخشت، علي أن جميع مشروعات الفرق البحثية الفائزة تحت تصرف الدولة المصرية للاستفادة بها في جهود القضاء علي العشوائيات.

وأكد الدكتور الخشت، أن المسابقة عقدت ضمن فاعليات مؤتمر المجلس العالمي للطاقة المتجددة الذي عقد في جامعة لشبونة التقنية في البرتغال وبمشاركة 197 متسابق من 20 دولة بالعالم من بينها فرق من: الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والسويد، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، و اسبانيا، و البرازيل، و المكسيك، وقبرص، والهند، والفلبين، وجنوب افريقيا، و وتركيا، وأنجولا، وكينيا، وكيب فيردي، إلي جانب مصر والبرتغال الدولة المستضيفة، بحضور وزير البيئة البرتغالي، ورئيس جامعة لشبونة وخبراء الطاقة المتجددة والمدن المستدامة في ألمانيا والأتحاد الاوربي والولايات المتحدة، و أعضاء المجلس العالمي للطاقة المتجددة.

وتابع الدكتور الخشت، أن المسابقة الدولية تهدف إلي الحصول على أفضل اقتراحات لتصميم نموذج "معياري قابل للتكرار" لمسكن مستدام لقطعة أرض (بطول 10 متر وعرض 5 متر) لأسرة مكونة من 5 أفراد للوحدة السكنية علي إجمالى مساحة بنائية 90 متر مربع وبتكلفة بناء منخفضة. كما يجب أن يكون للمسكن هيكل معياري يسمح بسهولة التكرار (على سبيل المثال من خلال البناء الذاتي)، والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من حالات تجديد الأحياء الفقيرة. للمتسابق الحرية في اختيار الموقع/ المناخ، ولكن يجب البحث في التصميم الخاص وفقًا لذلك مع مراعاة المواد والثقافة والموارد المحلية و التكيف مع التغيير المناخي في ظل وباء كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح ، عميد كلية الهندسة، أن المسابقة الدولية حظيت بمشاركة كبيرة والأولى من نوعها في مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة، و شارك من مصر عدد 15 فريق يمثلوا 76 متسابق، وتم تسليم ملصقات المشروعات في منتصف مايو 2021 لتقييم تلك المشروعات وعددها 43 مشروعاً وتأهل 18 فريق للنهائي، وتقيم المشروعات خلال ثلاث مراحل متتابعة من قبل لجنة علمية تشكلت من 10 أساتذة دوليين من جامعات مرموقة و خبير حكومي و مؤسسي لتقييم المشروعات المتسابقة.

وأشار الدكتور عبدالفتاح، إلي أنه تم فوز فريق هندسة ب 6 جوائز من بينها المركزين الثاني والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء علي اساس النمذجة وجودة التفكير والإبتكار، والنتائج التجريبية التي تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلي علي أرض الواقع.