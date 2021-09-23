تحسن وأمطار.. تفاصيل طقس 48 ساعة ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الـ48 ساعة المقبلة تحسنًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة أن الجمعة يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40: 60%) تقريبًا، بينما تشهد مناطق متفرقة من شرق القاهرة فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة (20% تقريبا)، من توقيت 2 إلى 8 صباحًا، بينما يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تبلغ سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 3.5 مترًا.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: الجمعة: عظمى 30 والمحسوسة 32 السبت: عظمى 30 والمحسوسة 32

السواحل الشمالية: الجمعة: عظمى 28 والمحسوسة 31 السبت: عظمى 28 والمحسوسة 31

جنوب سيناء: الجمعة: عظمى: 35 والمحسوسة 38 السبت: عظمى 35 والمحسوسة 37

شمال الصعيد: الجمعة: عظمى 33 والمحسوسة 35 السبت: عظمى 31 والمحسوسة 33

جنوب الصعيد: الجمعة: عظمى 39 والمحسوسة 40 السبت: عظمى 36 والمحسوسة 37