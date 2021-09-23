انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

كتب - أحمد عبدالمنعم:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الخميس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الطقس ليلاً لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30 - 60 % تقريبا ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط سرعة الرياح 50 إلى 60 كم س وارتفاع الأمواج من 3 : 4 أمتار.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة العظمى بين 32 درجة والصغرى 22 درجة، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.​