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هل يتم التقدم لوظيفة التدريس بالحصة عبر الإنترنت؟ وزير التعليم يرد

11:44 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
هل يتم التقدم لوظيفة التدريس بالحصة عبر الإنترنت؟ وزير التعليم يرد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما أثير عن فتح باب التقديم للتدريس بالحصة إلكترونيا، لا أساس له من الصحة.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروبات أولياء الأمور على واتس اب، أن هذا الكلام ليس صحيحا ولم نعلنه ولا صحة له.

وأرسل أحد المعلمين على جروب واتس اب، رابط إلكتروني، يدعي التقديم للعمل بالتدريس بالحصة والتطوع .

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

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