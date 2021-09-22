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"الزراعة": ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية غير مرخصة بالبحيرة -صور

01:28 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
"الزراعة": ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية غير مرخصة بالبحيرة -صور

جانب من الحملة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إنه استكمالًا لما قامت به الإدارة من ضبطيات قضائية وضربات استباقية متتالية، تم ضبط منشرَين لتقاوي الذرة، التي تم إنتاجها خارج منظومة الاعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون.

وأوضح عصام، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم التحفظ على الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بالمنشرَين وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية؛ لعرضه على النيابة العامـة على ذمـة المحضر، والكمية التي تم ضبطها تتعدى 150 طن تقاوي ذرة شامية.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من المنافذ التابعة للوزارة أو من المنافذ والمحلات المرخصة من الوزارة.

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الدكتور أحمد عصام تقاوي ذرة شامية البحيرة

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