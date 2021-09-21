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السيسي: مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

10:14 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
السيسي: مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي: "نعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي خاصة تغير المناخ على كافة مناحي الحياة".

الأمم المتحدة الرئيس السيسي تغير المناخ

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