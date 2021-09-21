السيسي: مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

كتب - أحمد جمعة:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي: "نعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي خاصة تغير المناخ على كافة مناحي الحياة".