رئيس قصور الثقافة ينعي المشير طنطاوي ويعلق الأنشطة

كتب- مصراوي:

نعى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

وقال عطوة، إن المشير حسين طنطاوي، أحد رموز وأبطال مصر الذين حملوا على عاتقهم لواء الوطن وحمايته في أصعب الأوقات التي مرت عليه، وتحمل بكل صبر وجلد مهمة الوصول به إلى بر الأمان، وسيبقى اسمه خالدًا في تاريخ الوطن كنموذج للعطاء والإخلاص والتفاني. داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه والشعب المصري الصبر والسلوان.

وأعلن عطوة تعليق الأنشطة الثقافية والفنية للهيئة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنفيذًا لإعلان حالة الحداد العام الذي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أنحاء البلاد.