Masrawy logo white

رئيس قصور الثقافة ينعي المشير طنطاوي ويعلق الأنشطة

07:52 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس قصور الثقافة ينعي المشير طنطاوي ويعلق الأنشطة

الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

كتب- مصراوي:

نعى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

وقال عطوة، إن المشير حسين طنطاوي، أحد رموز وأبطال مصر الذين حملوا على عاتقهم لواء الوطن وحمايته في أصعب الأوقات التي مرت عليه، وتحمل بكل صبر وجلد مهمة الوصول به إلى بر الأمان، وسيبقى اسمه خالدًا في تاريخ الوطن كنموذج للعطاء والإخلاص والتفاني. داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه والشعب المصري الصبر والسلوان.

وأعلن عطوة تعليق الأنشطة الثقافية والفنية للهيئة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنفيذًا لإعلان حالة الحداد العام الذي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أنحاء البلاد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة المشير طنطاوي

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا علي وفاة المشير طنطاوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 طلائع الجيش.. السوبر المصري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا