مُتحدث الرئاسة ينشر 10 صور من الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

مجلس النواب ينكس العلم حدادًا على وفاة المشير طنطاوي

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عددًا من الضور للجنازة العسكرية التي أقيمت عصر اليوم للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق من مسجد المشير بمنطقة التجمع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الجنازة العسكرية بحضور كبار رجال الدولة وأسرة المشير طنطاوي.

وقدم الرئيس العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص على حضور مراسم الدفن.