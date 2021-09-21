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وزيرة الصحة تنعي المشير طنطاوي: وهب حياته للدفاع عن مصر

04:07 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة تنعي المشير طنطاوي: وهب حياته للدفاع عن مصر

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

تنعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وجميع المصريين الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين الذي وهب حياته في الدفاع عن أرض مصر وحماية أبنائها، وأحد القادة النبلاء في صفوف القوات المسلحة المصرية، وستظل ذكراه خالدة بأحرف من نور في تاريخ مصر.

كما أكدت الوزيرة أن المشير محمد حسين طنطاوي كان مثالاً عظيمًا يحتذى به في الإخلاص لحب الوطن، ورجلاً من طراز وطني فريد استجاب لنداء الوطن وتحمل مسئولية الحفاظ على استقرار الوطن ووحدة وسلامة أراضيه في أحد الفترات الدقيقة التي مرت بها مصر، واستطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان.

وفاة المشير طنطاوي هالة زايد وزيرة الصحة

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