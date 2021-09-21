سجل اسمه بحروف من نور في التاريخ.. نقيب المحامين ينعي المشير طنطاوي

كتب- مينا غالي:

نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، الراحل البطل المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وجاء نص النعي كالآتي:

فقدت مصر اليوم رمزًا من رموزها العسكرية، ورجلًا من أخلص أبنائها، وهب حياته لخدمة وطنه على مر السنين، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سُجل اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري، الراحل البطل المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

لا ينكر أحد على البطل الراحل أنه في فترة غاية في الصعوبة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد بجدارة وبحكمة؛ ليدفع عن بلدنا الحبيب المخاطر التي أحاطت بها في هذه الفترة.

وإنني إذ أنعي باسمي واسم كل أعضاء مجلس نقابة المحامين، وجميع محامي مصر، الراحل الرمز والقائد البطل المشير محمد حسين طنطاوي، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.