ضياء رشوان: الأمن والاستقرار أساس نجاح جهود التنمية وتحسين حياة المواطنين

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن توفير الأمن والاستقرار هو أهم متطلبات وأسس تحقيق التنمية الشاملة وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين.

وأشار رشوان إلى أن تجربة مصر الناجحة والمتميزة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في السنوات الأخيرة وصولًا إلى مرحلة الانطلاق الحالية، وكذلك نجاحها في التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا .. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا نجاح الشعب المصري وقيادته في استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وكسر شوكة الإرهاب ودحر تنظيماته.

وأكد رشوان أن مصر بهذه التجربة تمتلك لأول مرة من عشرات السنين نموذجاً جديراً بالاهتمام من جانب مختلف دول العالم.

وأضاف رشوان في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق آسيوية"، التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، إن الواقع الراهن في منطقة غرب آسيا حالياً هو أكبر دليل على أن استمرار الصراع والنزاعات وعدم الاستقرار السبب الأساسي في عدم نجاح تجارب وجود التنمية في هذه المنطقة الغنية بمواردها على عكس الحال في منطقة شرق القارة الآسيوية التي عرفت طريقها إلى التقدم والرفاهية بعد تحقيق الاستقرار الأمن السياسي الشامل فيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في أفغانستان حالياً أوضح مثال على ما يعانيه الشعب الأفغاني من ويلات بسبب استمرار النزاعات والصراع بين مكوناته.

وتتيح دورية "آفاق آسيوية" الفرصة للباحثين من كل دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى، ومديرة التحرير د.سمر إبراهيم محمد، ويعمل مستشارًا أكاديميًّا لتحريرها الدكتور حسن أبو طالب، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدد من الرموز الآسيوية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزع مجانًا في مصر وأنحاء العالم.

وتم اعتماد دورية آفاق آسيوية في إطار تدعيم التوثيق المعرفي لها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وحصولها على الترقيم الدولي، وتعد أول دورية في الهيئة العامة للاستعلامات يتم تدشينها على بنك المعرفة المصري على الرابط التالي: https://sis.journals.ekb.eg.

وجاء ملف العدد الجديد من "آفاق آسيوية" بعنوان "الإصلاح الاقتصادي في آسيا"؛ نظراً لأهمية قضية الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي؛ حيث شاركت سفارة إندونيسيا بمصر بدراسة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي بها وجهود التعافي الاقتصادي ،كما تم استعراض تجربة هونج كونج في الإصلاح الاقتصادي.

وتناول تطور الإصلاح الاقتصادي في كوريا الجنوبية وإصلاحات الهند الاقتصادية ما بعد "كوفيد -19"، هذا بالإضافة إلى نموذج جمهورية سنغافورة في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية في فيتنام

وشارك في الملف عدد من كبار المتخصصين؛ أبرزهم: السفير رضا الطايفي سفير مصر الأسبق بكوريا الجنوبية، ود.أحمد النادي عميد معهد الدراسات الآسيوية- جامعة الزقازيق، والدكتورة رانيا أبو الخير، والدكتورة دينا أحمد، ونرمين سرج ..وغيرهم.

ويتضمن العدد الجديد من الدورية دراسات في قضايا مختلفة؛ منها: تمكين المرأة في آسيا (نموذج نيبال)، والإطار التاريخي لتعيين الحدود الدولية (رؤية تنظيرية لنماذج في آسيا)، والعلاقات الأمريكية- الإيرانية وفرص العودة للاتفاق النووي في ظل توجهات بايدن، والدور الصيني في أمريكا اللاتينية، ومستقبل النفوذ الإيراني في العراق واليمن ولبنان وسوريا، والتحديات والسيناريوهات المتوقعة للعلاقات الأمريكية الكورية (الشمالية).

وتضمن العدد مجموعة من التقارير المتنوعة عن التنافس الاستراتيجي الدولي في منطقة القوقاز، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والأبعاد القيمية في السياسة الصينية وتأثيرها علي النظام الدولي ، وفوز "صدر جباروف" في انتخابات قيرقيزيا الرئاسية يناير 2021 ، و التقارب الباكستاني- التركي.

كما تناول العدد عرضاً لكتاب "الآفاق الاقتصادية لقارة آسيا لعام 2021"، وتقريرًا عن "الرؤية الإقليمية الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وتناول القسم الإنجليزي دراسة لايسوكي هيساي وخلف محمد عبد اللطيف من جامعة هيروشيما، عن تعزيز التعلم التحويلي والتربية من أجل التنمية المستدامة بمراكز التعلم المجتمعي في اليابان.

أما القسم الصيني فتناول عدة دراسات عن تأثير التحول الرقمي في الصين على قطاع الصناعة، والاقتصاد الصيني بين مواجهة المهام الثقيلة والتحول الاقتصادي .