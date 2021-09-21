حياة كريمة.. 20 سيدة وفتاة في زيارة لمركز التدريب المهني Vtech للحرف اليدوية

كتب- محمد عبدالناصر:

زارت 20 سيدة وفتاة بأعمار مختلفة من قرية بهيج مركز التدريب المهني Vtech للتعريف بورش التدريب على الحرف اليدوية.

وقدم ممثلو مركز التدريب شرحا وتعريفا للسيدات على أنواع الورش والمنتجات التي يتم التدريب وإنتاجها ومن خلال إشراك السيدات والوقوف على رغباتهن.

كما تم تحديد ورش حياة كريمة التي سيتم إعدادها لهن في مركز شباب بهيج بناء على رغباتهن، وكانت الورش كالتالي: السجاد وكليم، الجلود والخرز، الكروشية والتريكو، خياطة و تطريز.

كما تم تحديد يوم آخر لزيارة مجموعة من مركز Vtech للبدء في رفع المساحات وتحديد الاحتياجات اللازمة لتجهيز وبدء تشغيل ورش التدريب والإنتاج حياة كريمة في مركز شباب بهيج.

جاء ذلك بحضور أسماء مهدي، وشيماء سمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني، وحامد عبدالكريم، مدير مركز شباب بهيج، وسهير نصر الدين، مديرة حاضنة الأعمال والحرف اليدوية، ويوسف رشدي، مدير التدريب، وأحمد إبراهيم، مدير العمليات ممثلين عن مركز التدريب المهني.