"قومي المرأة" يعلق على إنشاء وحدة مجمعه لحماية المرأة من العنف

كتبت- نور العمروسي:



أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقدمه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرار بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح المشرف العام.

وأعربت مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، ويقدم أوجّه المساعدة اللازمة في ذلك الشأن.​