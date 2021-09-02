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"قومي المرأة" يعلق على إنشاء وحدة مجمعه لحماية المرأة من العنف

09:40 م الخميس 02 سبتمبر 2021
"قومي المرأة" يعلق على إنشاء وحدة مجمعه لحماية المرأة من العنف

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقدمه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرار بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح المشرف العام.

وأعربت مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، ويقدم أوجّه المساعدة اللازمة في ذلك الشأن.​

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة حماية المرأة من العنف

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