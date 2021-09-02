70% تخفيضات.. التموين توجه نصيحة للمواطنين قبل انتهاء الأوكازيون

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قرار مد الأوكازيون الصيفي لمدة 15 يوما جاء رغبة من قطاع التجارة الداخلية في تلبية احتياجات المواطنين بكل يسر وتقديم منتجات بجودة وتخفيضات عالية، مضيفا أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي بلغت 3600 محل على مستوى الجمهورية، ونسبة التخفيضات وصلت إلى 70% في عدد من المحال.

وأضاف خليل، لمصراوي، أن الأوكازيون فرصة ممتازة لحصول المواطن على احتياجاته حيث إن البضاعة المتاحة في المحال ذات جودة عالية مماثلة لنفس الجودة ما قبل الأوكازيون الصيفي، لافتا إلى شن الوزارة حملات منتظمة ومستمرة لتتأكد من أن التخفيضات حقيقية على أرض الواقع ومتابعة ومراجعة الخصومات طبقا للفواتير والباركود على الكمبيوتر.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًّا برقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 (الأوكازيون الشتوي)، لينتهي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، بدلًا من يوم 7 مارس 2021.

وأكد المصيلحي على الجهات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، موجهًا كل الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات؛ للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

كما أكد وزير التموين على أن الهدف من مد فترة الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة في بعض السلع.​