تشمل القاهرة.. 6 مناطق تضربها الأمطار الغزيرة والسيول في الخريف

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن بداية فصل الخريف، حيث يبدأ جغرافيا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية خلال فصل الخريف في التالي:

- منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

- يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

