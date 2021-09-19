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مصدر: تكليف الصيادلة دفعة 2018.. وجدول زمني لدفعة 2019

02:26 م الأحد 19 سبتمبر 2021
مصدر: تكليف الصيادلة دفعة 2018.. وجدول زمني لدفعة 2019

هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنه يجري حالياً إنهاء الإجراءات اللازمة لتكليف الصيادلة دفعة 2018، الذين سجلوا رغبات في الحركة السابقة ولم يتم تكليفهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، فتح باب تسجيل الرغبات لتكليف 5 آلاف صيدلي من خريجي دفعة 2018.

وبحسب المصدر، فإنه سيتم التوزيع طبقا للاحتياجات والرغبات والمجموع.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، على أنه سيتم وضع جدول زمني لتكليف دفعة 2019 في وقت لاحق.

وزارة الصحة تكليف الصيادلة دفعة 2018 الصيادلة

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