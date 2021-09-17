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​​نائب بـ"صحة النواب" يناشد المواطنين سرعة التسجيل لأخذ لقاح كورونا.. ويطالب بزيادة مراكز التطعيم

05:00 ص الجمعة 17 سبتمبر 2021
​​نائب بـ"صحة النواب" يناشد المواطنين سرعة التسجيل لأخذ لقاح كورونا.. ويطالب بزيادة مراكز التطعيم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين، وأن اللقاح أصبح ضرورة قصوى.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيد من الحرص من قبل المواطنين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية، على ضرورة متابعة التسجيل وتشجيع المواطنين على التسجيل، من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية، وزيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت مراعاة الطبيعة المختلفة لكل مواطن.

مجلس النواب لقاح كورونا كوفيد 19 فيروس كورونا

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