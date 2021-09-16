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الجيزة: إصلاح تسريب خط مياه بشارع الأقصر وحملات لإزالة التعديات بالمنيرة

10:48 م الخميس 16 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

قالت محافظة الجيزة، إنها رصدت حدوث تسريب بخط المياه بشارع الأقصر، وتم استدعاء فرقة صيانة المياه وإصلاح المحبس ومعالجة التسريب وضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وبحسب بيان اليوم، شن حي شمال الجيزة حملة لإزالة التعديات على الطريق العام في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود إشغالات للمقاهي والمحال حيث تم شن حملة إشغالات بقطاع المنيرة الغربية تم فيها مصادرة عدد ٨٤ كرسي وعربة مأكولات وفاترينة مأكولات وإزالة كشك.

كما تم شن حملة إشغالات بقطاع المنيرة الشرقية، تم فيها إزالة ومصادرة كشك بدون ترخيص وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة وكافة الجهات المعنية.

الجيزة المنيرة شارع الأقصر خط مياه

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