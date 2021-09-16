بداية من المنطقة المحظورة.. تعرف على حدود حرم نهر النيل لحمايته من التعديات بحسب القانون

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الموارد المائية والري، حرم نهر النيل لضمان عدم التعدي عليه، وحماية منشآت ومعدات أملاك الري والصرف، وشبكات الصرف المغطى من أشكال التعديات.

وتضمن القانون عدد من المواد المتعلقة بالتعريفات التي تهدف لتحديد مسافة حرم النهر والتي جاءت على النحو التالي:

حد حرم النهر:

- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة ويعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

- تحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

- تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

- حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

- حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

- تحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المحظورة:

هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة:

هي المنطقة غير المسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهي المناطق الآتية:

- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

- بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

- منخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

- مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

- (مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

- القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 مترا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

- بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.

- منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.