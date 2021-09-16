مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يفتتح المؤتمر السابع للأمراض الصدرية "بالمو أزهر"

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي السابع لأقسام الأمراض الصدرية بكلية طب بنين بالقاهرة "بالمو أزهر" والذي عقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية.

وأكد رئيس الجامعة، أن انعقاد المؤتمر السنوي السابع لأقسام الأمراض الصدرية، والذي يقام في ظل جائحة كورونا، يعكس أن جامعة الأزهر تشتبك مع قضايا الواقع، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة، وخطت خطوات كبيرة نحو التميز والريادة، لافتًا إلى أن ذلك تجسد على أرض الواقع من خلال ظهورها في مختلف التصنيفات العالمية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام لأمراض الصدرية، رئيس المؤتمر، بتكريم المنصة الكريمة والتي ضمت: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمراض الصدرية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، وأسر شهداء جائحة كورونا، والأطباء في قسم الأمراض الصدرية؛ لجهودهم المخلصة في مواجهة فيروس كورونا.