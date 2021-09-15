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إلكترونيًا.. الأزهر: فتح باب إعادة القيد لمستنفذي مرات الرسوب والسنوات السابقة

10:42 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
إلكترونيًا.. الأزهر: فتح باب إعادة القيد لمستنفذي مرات الرسوب والسنوات السابقة

د محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفذي مرات الرسوب بمختلف كليات القاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات السنوات السابقة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم العام الماضي، وذلك لمدة أسبوعين.

وأضاف الشربيني أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإليكم رابط التسجيل:

azu.edu.eg/azharsr

مرات الرسوب جامعة الأزهر محمد الشربيني كليات الأزهر

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