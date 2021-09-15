المحرصاوي يرأس اجتماع متابعة ملف التحول الرقمي وتنفيذ منظومة الجامعة الذكية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة ومناقشة مشروع استكمال التحول الرقمي التعليمي بالقاهرة والأقاليم، للوقوف على الخطوات التي اتخذتها الجامعة من أجل أن تكون ضمن منظومة الجامعات الذكية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م.

وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه آخر المستجدات حول آلية إنشاء قواعد البيانات لكل مكونات العملية التعليمية وتحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل مع تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات المختلفة إلكترونيًّا من خلال بنية معلوماتية قوية لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وتناول اللقاء أيضًا عدة محاور تضمنت ربط جميع التطبيقات الرقمية ببعضها البعض وتطوير منصة إدارية وتعليمية متكاملة، واستكمال قواعد بيانات جميع مكونات العملية التعليمية بجانب تحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية تفاعلية وتنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل، إضافة إلى تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي، وتقديم الخدمات المختلفة إلكترونيًّا وعن طريق قنوات متعددة، مع تضمين الأنظمة ببرمجيات وحلول أساسية ومساعدة، إضافة إلى وجود بنية معلوماتية قوية ومناسبة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع الهدف الاستراتيجي للتحول الرقمي، وزيادة التنافسية والتنمية المستدامة وتحقيق المحور السابع من رؤية مصر ٢٠٣٠م والتي تتضمن الارتقاء بجودة التعليم العالي ومخرجاته.​