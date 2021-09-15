الصحة العالمية تطالب بتطعيم 40% من السكان بنهاية العام الجاري

كتب - أحمد جمعة:

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى التضامن والإنصاف في الحصول على لقاحات كورونا من أجل حماية جميع البلدان.

وأوصت المنظمة بضرورة تطعيم 10% من سكان البلاد بلقاحات كورونا بحلول سبتمبر الجاري، و40% بنهاية هذا العام، و70% بحلول منتصف العام المقبل.

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه على الرغم من أننا نعلم أن أهداف عام 2021 لن تتحقق في جميع البلدان، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نقترب قدر الإمكان من تحقيق الأهداف، ثم نسرع وتيرة جهودنا أكثر في الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للحديث عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف: "طبقًا لهدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يجب إتاحة إمكانية الحصول على اللقاحات لأشد الفئات ضعفًا، ومنهم المهاجرون واللاجئون وغيرهم من السكان النازحين".

وتابع: "كثير من البلدان أدرج هذه الفئات المستضعفة في خطط التطعيم الوطنية، فنحثُّ المجتمع الدولي على زيادة الدعم المُقدَّم إلى البلدان المضيفة لكي تتمكن من إتاحة إمكانية الحصول المنصف على الرعاية واللقاحات الخاصة بكوفيد-19".