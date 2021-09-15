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برعاية الرئيس السيسي.. مدبولي: قمة دولية بشأن البنية التحتية العام المقبل

12:57 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
برعاية الرئيس السيسي.. مدبولي: قمة دولية بشأن البنية التحتية العام المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمدعبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد قمة دولية بعنوان «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة 2022، وذلك لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة تعقد في عام 2022، والرئيس عبدالفتاح السيسي سيحدد موعدها بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات، حيث نستهدف تواجدهم معنا في القمة.

وتابع: "نهدف بالأساس من القمة لزيادة التعاون والاستثمار مع أشقائنا فى الدول العربية والإفريقية وهذا محور أساسي للحكومة المصرية كجزء لعودة القوة الناعمة لمصر في المنطقة".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البنية التحتية

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